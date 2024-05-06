В Тернопольской области отец изнасиловал родную дочь

Суд в Тернопольской области назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы отцу, который, будучи пьяным, изнасиловал несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

По данным следствия, нетрезвый мужчина, находясь дома, изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В полицию о преступлении сообщила старшая сестра девочки.

"На следующий день девочка пожаловалась на действия отца старшей сестры, которая обратилась с заявлением о преступлении в милицию. Мужчину задержали и взяли под стражу, где он будет находиться до вступления приговора суда в законную силу", — говорится в сообщении.

Суд признал жителя Тернопольщины виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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