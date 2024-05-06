На Тернопільщині батько зґвалтував рідну доньку

Суд у Тернопільській області призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення батькові, який, перебуваючи п'яним, зґвалтував неповнолітню дочку.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, нетверезий чоловік, перебуваючи вдома, зґвалтував свою неповнолітню дочку. До поліції про злочин повідомила старша сестра дівчинки.

"Наступного дня дівчинка поскаржилась на дії батька старшій сестрі, яка звернулась із заявою про злочин до правоохоронців. Чоловіка затримали й узяли під варту, де він перебуватиме до вступу вироку суду в законну силу", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав мешканця Тернопільщини винним у зґвалтуванні неповнолітньої дочки (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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