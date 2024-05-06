5 найпалкіших знаків зодіаку, які мають найбільше коханців чи коханок

Приналежність до певного знаку зодіаку може визначати наскільки людина є пристрасною, на те, чи може вона мати коханок чи коханців. Розповідаємо, представники яких знаків Зодіаку мають багато коханок чи коханців.

Скорпіони

Скорпіонів зазвичай вважають найдосвідченішими у постільних утіхах. У них просто неймовірний сексуальний апетит. Тому скорпіонам потрібно ретельно підбирати собі партнера, адже далеко не всі можуть витримати темп їхнього сексуального життя. З першого погляду здається, що окрім сексу Скорпіонам нічого від коханців, коханок не потрібно, але це не так. Скорпіони завжди стараються зблизитися з людиною, яка їм подобається, ще до початку сексуальних стосунків, тому що крім сексуальної їм важлива емоційна сумісність з людиною.

Телець

Попри те, що Тельці є представниками стихії землі, вони зовсім не проти публічно виявити свої почуття. Представники цього знаку можуть подарувати найдовші та міцніші обійми, найчуттєвіший поцілунок. Завдяки цьому Тельці стають пристрасними коханцями, наодинці з партнером вони можуть висловити всі свої почуття та емоції. Тільці - спокусливі, сексуальні та харизматичні, завдяки чому часто привертають багато уваги. Люди народжені під знаком Тільця можуть легко завойовують серця інших та можуть мати багато партнерів.

Лев

Лев - це просто ідеальний герой-коханець. Річ у тому, що Леви обожнюють керувати іншими людьми, не є виключенням й ліжко. Леви схильні до різних експериментів та постійно хочуть урізноманітнити інтимне життя зі своїм партнером.

Леви дуже полюбляють компліменти, особливо, якщо вони стосуються їхнього тіла. А ще Леви досить егоїстичні, вважають, що задоволення коханої людини не може бути вищим за їхню власну насолоду.

Овен

Овни теж активні в сексуальному плані, часто мають багато коханок чи коханців. Вони люблять експериментувати, якщо все йде, як звичайно, їм може бути нудно. Представники цього знаку винахідливі у ліжку, а ще у них часто трапляється випадковий секс. При цьому вони зовсім не такі егоїстичні, як Леви, тому намагаються задовольнити в першу чергу партнера.

Стрілець

Представники цього знаку Зодіаку, ніколи не оминуть можливість зайнятися сексом. Навіть якщо мова йде про малознайому людину. Це ще не все, їм дуже подобається усвідомлення якоїсь небезпеки чи заборони перед сексом. Щоб швидко не набриднути, коханці Стрільців повинні постійно придумувати щось нове. А Стрільці з радістю підтримають будь-яку нову пропозицію.

Читайте також: