"Аналогов нет": Путину показали работа, который умеет срывать помидоры (видео)

Российскому диктатору Владимиру Путину показали робота "аналогов нет", умеющего срывать помидоры. В него вроде бы встроен искусственный интеллект, позволяющий определить степень спелости плода.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как отмечается, Путину показали, как работает робот, а точнее его рука, которая может сорвать помидор и бросить его в корзину. В него вроде бы встроен искусственный интеллект, который может определять степень спелости.

В то же время, продемонстрировали диктатору и еще одного работа Boston Dynamics, который показал свои возможности – как он переносит коробки и бросает их.

Путину показали "аналогов нет" работа, который срывает помидоры

Напомним, что Путин отдал приказ провести учения по применению ядерного оружия.

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