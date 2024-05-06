У цій країні є майстерня для виготовлення дронів.

Дрони для України тепер збирають у Нідерландах. Волонтери шукають гроші і замовляють деталі, а українські військові, які перебувають за кордоном на реабілітації - перетворюють ці гроші на майбутню зброю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної.

Кімната в соціальному центрі нідерландського Утрехту по неділях перетворюється на майстерню з виробництва дронів. Тут їх збирають та передають на фронт.

Кожен дрон - це 12 типів деталей, щоб їх зібрати потрібно 6 годин. Деталі для одного дрону коштують триста євро. Гроші волонтери збирають в Нідерландах - місцеві охоче донатять на воркшопи.

У Нідерландах збирають дрони для України

"Це не просто побудова дронів, це не лише про ветеранів - воркшопи, побудова дронів - це є таким файлами шляхом нагадування про війну", - каже ініціаторка проєкту Яна Руденко.

Американець Кен збирає і пілотує дрони останні 10 років. Він тестує те, що збирають учасники воркшопу. Аби коли в Україні на ці дрони встановлять боєприпаси, вони долетіли до ворога.

"Тут багато хто збирає свої перші дрони. Нам потрібно переконатися, що помилок нема, все вичистити - бо ці дрони мають працювати супер надійно на лінії фронту", - каже Кен Макен.

Тетяна в Україні конструювала одяг, тепер - дрон. Ігор показує ТСН, як літає готовий апарат. У Нідерланди він приїхав на протезування. Обидві ноги втратив у боях на Харківщині.

"Але руки ж є - можемо збирати дрони, можемо пілотувати", - каже військовий Ігор Кузьменко.

Збирання дронів

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 6 травня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, військовий розповів про дрони, яких дуже бояться окупанти.

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