На заході України вирував смерч (відео)

Водночас в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища 6 травня.

У Львівській та Волинській областях пронісся смерч. Місцеві жителі зняли на відео, як це природне явище вирувало на полях.

Відповідні ролики поширили місцеві телеграм-канали.

Так, смерч у Волинській області помітили 5 травня. Його зафіксували на відео в селі Дмитрівка Луцького району.

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Щодо Львівщини, то там таке ж явище спостерігали 6 травня.

Водночас 6 травня в Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища: до кінця доби у західних та північних областях очікуються грози. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Додамо, що смерч – атмосферне явище у вигляді вихору, яке виникає у грозових хмарах і може тягтися до самої землі. Тобто це атмосферний вихор, що дістає до поверхні землі і змітає все на своєму шляху. Швидкість просування смерчів в середньому становить 40-60 км/год. і триває від декількох секунд до декількох годин.

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Смерч на заході України зняли на відео

До слова, як попередила синоптикиня Наталка Діденко, цього тижня в Україні очікується суттєве зниження температури, подекуди навіть можливі заморозки.

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