На западе Украины бушевал смерч (видео)

В то же время в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях 6 мая.

Во Львовской и Волынской областях пронесся смерч. Местные жители сняли на видео, как это природное явление бушевало на полях.

Соответствующие ролики распространили местные телеграм-каналы.

Так, смерч в Волынской области был замечен 5 мая. Его запечатлели на видео в селе Дмитровка Луцкого района.

Также читайте Холодный атмосферный фронт принесет дожди с грозами: как изменится погода 7 мая

Что касается Львовщины, то там такое же явление наблюдали 6 мая.

В то же время, 6 мая в Укргидрометцентре опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях: до конца суток в западных и северных областях ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Добавим, что смерч – атмосферное явление в виде вихря, которое возникает в грозовых облаках и может тянуться к самой земле. То есть это атмосферный вихрь, достающий до поверхности земли и сметающий все на своем пути. Скорость продвижения смерчей в среднем составляет 40-60 км/ч. и длится от нескольких секунд до нескольких часов.

Читайте главные новости дня:

Смерч на западе Украины сняли на видео

К слову, как предупредила синоптик Наталья Диденко, на этой неделе в Украине ожидается существенное снижение температуры, иногда даже возможны заморозки.

Читайте также: