Прогноз погоды в мае: синоптик рассказала, чего ожидать украинцам

Начало мая будет отличаться спокойной погодой, хотя возможно поступление атмосферных фронтов с северо-запада, а именно 4, 5 и 6 мая, которые принесут облачность и дожди.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

По ее словам, говорить о подробном прогнозе на май еще рано, самый вероятный прогноз "Укргидрометцентр" предоставляет на 5 суток.

"То есть, как мы заканчиваем апрель в приятной комфортной погоде с солнышком, так и начинаем май", – сказала она.

По словам синоптика, после 6 мая есть вероятность того, что очередной антициклон, то есть поле высокого давления, будет господствовать, по крайней мере, до 10 числа. А это значит, что днем ожидается до +20 ° C и без ночных заморозков.

"Также есть информация от наших специалистов, что среднемесячная температура в мае ожидается в пределах +15-18 °C, и это может быть на 1,5 °C выше климатической нормы, как мы наблюдали и в предыдущие месяцы", — добавила Птуха.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в мае может быть в пределах нормы только на 1-2 градуса выше. Это средняя в месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.

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