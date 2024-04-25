Какую погоду ждать в мае: ответ метеоролога

Дожди сейчас будут временно уменьшаться и немного останавливаться. В канун Пасхи должно быть без осадков, но не очень жарко.

Об этом в эфире телемарафона сказал метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочный прогноз погоды Вазира Мартазинова.

"Вот начиная со 2 числа температура будет все время повышаться, но тем не менее в мае температурный режим очень неустойчив. быть... Затем конец мая должен быть очень теплым и температура (свыше 20, 25 градусов) будет дальше повышаться", – отметила она .

Ранее синоптикиня сообщила, когда температура повысится до +20°.

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