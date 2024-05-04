Українців попередили про небезпечні гідрологічні явища: чого очікувати (мапа)

У деяких населених пунктах Чернігівщини оголошено перший рівень небезпеки.
Українців попередили про небезпечні гідрологічні явища.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Небезпечні гідрологічні явища
Синоптики зазначили, що 4-7 травня, внаслідок продовження підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та ділянці Десни Чернігів – Літки і утримання рівнів на високих позначках, триватиме:
- на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий);
- у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий);
- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).
Попередження про пожежну небезпеку по Україні
Крім того, 4-7 травня в Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, де і коли у Києві можна освятити паски.
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