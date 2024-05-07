Синоптики шокировали прогнозом: на Украину снова сунет ненастье

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый). Это означает, что погодные условия могут быть потенциально опасными для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

Весна в этом году регулярно готовит нам сюрпризы. От шорт до курток – каждые несколько дней украинцам приходится менять гардероб. Хотя Пасха в большинстве своем была теплой, теперь синоптики снова прогнозируют холода и предупреждают об опасности.

Что нужно знать о погоде на следующие несколько дней – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Предупреждение об опасной погоде

Еще 5 мая были легкие платья, а уже 7 пришлось доставать и куртки. Синоптики прогнозируют на 7 мая грозы и шквалы по 15-20 метров в секунду по всей Украине, кроме юго-восточной части. Объявляют I уровень опасности, желтый:

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"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами шквалы, 15-20 м/с. Температура 17-22°; в Киеве 18-20°. Ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток 7 мая по Киеву и Киевской области ожидается гроза, шквал, 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

Подробно о прогнозе погоды на ближайшие дни

Также напомним, что, по прогнозу синоптиков, 7 мая в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных, днем центральных, в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный, будет достигать скорости 7-12 м/с.

Днем в Карпатах и на Левобережье местами сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9° до 14° тепла. Днем будет преимущественно достигать 21-26° тепла. В западных, северных областях и на побережье морей ожидается 17-22°, а в Карпатах 10-15°.

Ненастье минует Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Метеорологи также предупреждают, что в ночь на 8 мая в северных, большинстве западных и Винницкой областях, а также ночью 9 и 10 мая в Украине, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Синоптики снова отмечают – это I уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) означает, что погодные условия могут быть потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

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Основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть,

убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости, укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Напомним, что 6 мая в Киеве и области бушевала безумная непогода: пронеслись ливни и град, а сильный ветер ломал деревья.

Когда потеплеет и прекратятся дожди

В то же время, синоптики рассказали, когда из шкафов можно доставать летние вещи. В частности, Наталья Диденко в своем телеграме назвала конкретные даты:

"В ближайшую ночь заморозки вероятны на севере и западе Украины. В ночь на 9 мая и в ночь на 10 мая заморозки распространятся на большую часть территории Украины, кроме южной части.

Завтра днем в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +13+18 градусов, на крайнем юге и Закарпатье местами +20+22 градуса. Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с нашей территории, поэтому дожди на юге и востоке задержатся лишь в ближайшую ночь, а днем 8-го мая и в течение 9-го мая будет повсюду сухая погода.

В Киеве в ближайшую ночь +2+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, завтра днем +13+15 градусов, не жарко, одевайтесь немного теплее. Дождей не предполагается.

Свежая погода продержится до конца недели, в Проводное воскресенье в Украине будет умеренно тепло, +15+20 градусов, 12 мая преимущественно без осадков, разве что днем небольшой дождь пройдет местами в северных областях Украины".

Будьте осторожны и во время непогоды соблюдайте рекомендации по безопасности.

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