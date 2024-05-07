Синоптик предупредила о заморозках: где существенно опустится температура

В Украину возвращаются заморозки. Уже в ближайшую ночь, 8 мая, температура опустится в северных и западных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ночь на 9 мая и на 10 мая заморозки распространятся на большую часть территории Украины, кроме южной части", — говорится в сообщении.

В среду, 8 мая, в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах 13+18 тепла. На крайнем юге и Закарпатье местами воздух прогреется до +20-22°.

По словам Диденко, антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с территории Украины, а потому дожди на юге и востоке задержатся только в ближайшую ночь. Уже днем 8 мая и 9 мая будет преобладать повсюду сухая погода.

В Киеве этой ночью прогнозируют +2-5°, а в окрестностях возможны заморозки. В среду днем столбики термометров покажут 13-15 тепла. Дождей не предполагается.

"Свежая погода продержится до конца недели, на Ведущее воскресенье в Украине будет умеренно тепло, +15-20°. 12 мая преимущественно без осадков, разве днем небольшой дождь пройдет местами в северных областях Украины", — говорится в сообщении Диденко.

Как сообщалось, в Украине ухудшится погода 7 мая. На регионы сдвигаются грозы и сильные порывы ветра.

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