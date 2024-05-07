19-летняя дочь Оли Поляковой попала в больницу

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее.

Дочь исполнительницы в своем Instagram поделилась, что попала в больницу. 19-летняя Маша опубликовала фото, где находится в палате и лежит в больничной койке.

"Не опять, а снова", — коротко подписала снимок из медучреждения Полякова-младшая.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Впрочем, Маша не стала рассказывать, из-за чего она попала в больницу. Также блогерша не раскрыла подробности, что ее мучит и какие проблемы со здоровьем у нее возникли.

Отметим, что в прошлом и в этом году Маша Полякова была постоянной гостьей в больницах. В январе же блогерше вообще сделали операцию. Дочь Поляковой тогда призналась, что ей вырезали желчный, проблемы с которым у нее возникли из-за злоупотребления алкогольными напитками, с которыми она зачастила, когда жила в Англии.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая рассказывала, что неделю провела в больнице. Ведущая делилась кадрами из больничной палаты и рассказывала, как проходило ее лечение.

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