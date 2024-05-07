19-річна донька Олі Полякової потрапила до лікарні

Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Так, донька виконавиці у своєму Instagram поділилася, що потрапила до лікарні. 19-річна Маша опублікувала фото, де вона перебуває в палаті та лежить у лікарняному ліжку.

"Не знову, а знову", - коротко підписала знімок з медзакладу Полякова-молодша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Утім, Маша не стала розповідати, через що вона потрапила до лікарні. Також блогерка не розкрила подробиці, що її мучить та які проблеми зі здоров'ям у неї виникли.

Зазначимо, минулого та цього року Маша Полякова була постійною гостею в лікарнях. У січні ж блогерці взагалі зробили операцію. Донька Полякової тоді зізналась, що їй вирізали жовчний, проблеми з яким в неї виникли через зловживання алкогольними напоями, з якими вона зачастила, коли жила в Англії.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча розповідала, що тиждень провела в лікарні. Ведуча ділилася кадрами з лікарняної палати та розповідала, як минало її лікування.

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