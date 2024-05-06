Катерина Осадча потрапила до лікарні та показалася в палаті під крапельницею

Українська телеведуча Катерина Осадча потрапила до лікарні.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Ведуча поділилася, що тиждень пролежала в лікарняній палаті. Зокрема, Осадча опублікувала відповідні знімки та показала, як їй ставили крапельниці. Це другий такий досвід у житті зірки, адже раніше вона лежала у лікарні лише в дитинстві.

Катерина Осадча в лікарні / Фото: instagram.com/kosadcha

Що саме викликало у Катерини Осадчої проблеми зі здоров'ям, вона не стала розповідати. Ведуча лише наголосила, що треба берегти себе та обов'язково у разі потреби звертатися до лікарів.

"Вдруге в житті (вперше було у три роки) лежала в лікарні. Висновок - берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров'ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря", - зазначила ведуча.

Лікарня, де лежала Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча зізналась, що нині її вже виписали з лікарні і вона почувається набагато краще. Тож, ведуча подякувала лікарям, які їй надавали медичну допомогу та піклувалися про неї.

"Вже все добре. Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всім, хто турбувався, лікував і хвилювався", - подякувала лікарям Осадча.

Катерина Осадча в лікарні / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук потрапив до лікарні, куди його "швидкою" відвезли медики. Ведучий вже назвав свій діагноз.

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