В Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16

Непосредственно обучение на самолет – это третий этап подготовки.

В Украине ожидают скорейшего прибытия истребителей F-16. Тем временем украинские пилоты проходят три этапа обучения и подготовки для овладения судном.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку. Этот процесс неустанен. Как только одна группа завершает обучение, сразу она переходит на следующий этап", – рассказал Евлаш.

По его словам, сначала лётчики изучают язык и наземную подготовку. Далее происходит промежуточный этап – это летная подготовка на легкомоторных самолетах. Третий этап – непосредственное обучение на F-16.

"Этот процесс (обучение — Ред.) не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнерши, участники воздушной коалиции. Мы ждем F-16 как можно скорее, как и все украинцы", — подчеркнул Евлаш.

Представитель ПС отмечает, что истребители F-16 помогут Украине защищать воздушное пространство и наносить удары по противнику на временно оккупированных территориях.

Как сообщалось, Нидерланды планируют передавать F-16 Украине осенью – вслед за Данией, которая намерена передавать самолеты летом.

Ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что истребители F-16 прибудут из страны летом 2024 года.

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