В РФ заявили о гибели "лучшего экипажа" Су-34: что известно о потере бомбардировщика

В России заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34 в Белгородской области, на судне которого погиб "лучший экипаж лучшего Су".

Об этом сообщил близкий к Воздушно-космическим силам РФ Telegram-канал Fighterbomber.

Отмечается, что инцидент с бомбардировщиком под бортовым номером "21" произошел 6 мая. В сообщении отмечают, мол, экипаж погиб в бою, а летчики Женя и Володя были "опытным, подготовленным, взлетаемым, боевым экипажем".

Другой российский канал "Досье шпиона" пишет, что борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ПКС РФ (а/е "Балтимор", Воронеж).

Телеграмм-каналы сообщают, что Су-34 выполнял боевое задание в районе населенного пункта Валуйки в Белгородской области. По предварительным данным, у него отказал двигатель. Экипаж – Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков – не успели катапультироваться.

Напомним, Генштаба ВСУ обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 7 мая 2024 года. Так, с начала войны уничтожено 476 460 оккупантов. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных.

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