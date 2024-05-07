ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области — сводка Генштаба

ВСУ сдерживают оккупационную армию в Донецкой области. Силы обороны отразили ряд атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 мая.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье, Ворожба Сумской области; Золочев, Петроавпленка, Боровая Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Дружба, Прогресс, Старая Николаевка, Калиново, Новоалександровка, Ивановка, Новоселовка Первая, Сокол, Волчье, Евгеньевка, Новопокровское, Антоновка, Водяное, Урожайное Донецкой области и Красный Маяк и Ивановка в Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним, спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин опроверг уничтожение ВСУ моста через канал Северский Донец – Донбасс, о чем ранее заявил военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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