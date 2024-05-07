В РФ заявили про загибель "найкращого екіпажу" Су-34: що відомо про втрату бомбардувальника

У Росії заявили про втрату винищувача-бомбардувальника Су-34 у Бєлгородській області, на судні якого загинув "найкращий екіпаж найкращого Су".

Про це повідомив близький до Повітряно-космічних сил РФ Telegram-канал Fighterbomber.

Зазначається, що інцидент з бомбардувальником під бортовим номером "21" стався 6 травня. У повідомлені зауважують, мовляв, екіпаж загинув у бою, а льотчики Женя і Володя були "досвідченим, підготовленим, злітаним, бойовим екіпажем".

Інший російський канал "Досьє шпигуна" пише, що борт належав 47-му бомбардувальному авіаційному полку 105-ї змішаної авіаційної дивізії ПКС РФ (а/е "Балтимор", Воронеж).

Телеграм-канали повідомляють, що Су-34 виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки в Бєлгородській області. За попередніми даними, у нього відмовив двигун. Еекіпаж - Євген Кузнєцов і Володимир Стрєлков - не встигли катапультуватися.

Нагадаємо, Генштабу ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ станом на 7 травня 2024-го. Так, від початку великої війни знищено 476 460 окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових.

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