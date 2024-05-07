День ангела 7 травня: кого та як вітати з іменинами

7 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 травня
7 травня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Давида, Івана (Яна), Йосипа, Михайла, Семена, Степана.
Антон — давньоримське ім'я, яке означає "гідний похвали". В дитинстві досить чарівна дитина, товариська і дружна. В дорослому віці стає стриманим і працьовитим чоловіком.
Давид — пов'язане з аврамічною релігією і може перекладатися як "улюбленець". В дитинстві має гарні задатки справжнього лідера. В дорослому віці сміливий і наполегливий.
Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, яке означає "милість Божа". В дитинстві хлопчика важко вивести з себе. В дорослому віці зазвичай любить працювати руками.
Йосип — має давньоєврейське походження, перекладається як "Бог примножить". В дитинстві прямолінійний, виважений та цілеспрямований. В дорослому віці стає терпеливим.
Михайло — давньоєврейське ім'я, означає "такий же як Бог". В дитинстві добрий і уважний хлопчик. В дорослому віці стає дуже чутливим, може засмучуватися через дрібниці.
Семен — має давньоєврейське походження, його можна перекласти як "почутий Богом". В дитинстві нерішучий і сором'язливий, але виростає впевненим у собі.
Степан — давньогрецьке ім'я, яке означає "вінець". В дитинстві відрізняється непростим характером. Він спокійний, але може і обманути. В дорослому віці має легку натуру.
День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, охороняє від усього злого і заохочує до добрих діл.
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