День ангела 7 травня: кого та як вітати з іменинами

7 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 7 травня

7 травня 2024 року привітайте з іменинами Антона, Давида, Івана (Яна), Йосипа, Михайла, Семена, Степана.

Антон — давньоримське ім'я, яке означає "гідний похвали". В дитинстві досить чарівна дитина, товариська і дружна. В дорослому віці стає стриманим і працьовитим чоловіком.

Давид — пов'язане з аврамічною релігією і може перекладатися як "улюбленець". В дитинстві має гарні задатки справжнього лідера. В дорослому віці сміливий і наполегливий.

Іван (Ян) — давньоіудейське ім'я, яке означає "милість Божа". В дитинстві хлопчика важко вивести з себе. В дорослому віці зазвичай любить працювати руками.

Йосип — має давньоєврейське походження, перекладається як "Бог примножить". В дитинстві прямолінійний, виважений та цілеспрямований. В дорослому віці стає терпеливим.

Михайло — давньоєврейське ім'я, означає "такий же як Бог". В дитинстві добрий і уважний хлопчик. В дорослому віці стає дуже чутливим, може засмучуватися через дрібниці.

Семен — має давньоєврейське походження, його можна перекласти як "почутий Богом". В дитинстві нерішучий і сором'язливий, але виростає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке ім'я, яке означає "вінець". В дитинстві відрізняється непростим характером. Він спокійний, але може і обманути. В дорослому віці має легку натуру.

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, охороняє від усього злого і заохочує до добрих діл.

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