Синоптикиня попередила про заморозки: де суттєво опуститься температура

До України повертаються заморозки. Вже найближчої ночі, 8 травня, температура опуститься у північних та західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"У ніч проти 9 травня та проти 10 травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини", - йдеться у повідомленні.

У середу, 8 травня, в Україні температура повітря коливатиметься в межах 13+18° тепла. На крайньому півдні та на Закарпатті місцями повітря прогріється до +20-22°.

За словами Діденко, антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території\ України, а тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі. Вже вдень 8 травня та впродовж 9 травня переважатиме повсюди суха погода.

У Києві цієї ночі прогнозують +2-5°, а на околицях можливі заморозки. У середу вдень стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла. Дощів не передбачається.

"Свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15-20°.12-го травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України", - йдеться у повідомленні Діденко.

Як повідомлялося, в Україні погіршиться погода 7 травня. На регіони сунуть грози та сильні пориви вітру.

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