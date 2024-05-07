Молодик 8 травня 2024 року: що категорично заборонено робити

Молодик - гарний період для починань, але є певні обмеження.
Новий молодик зійде над Україною 8 травня 2024 року.
Зібрали для вас декілька рекомендацій щодо того, що не варто робити під час молодика.
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Не забувайте про земний світ: хоча духовний світ у період молодика може бути дуже привабливим, важливо не втрачати зв'язок з реальністю. Не занадто поглиблюйтеся у свої медитації або духовні практики, щоб не втратити зв'язку з реальним життям.
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Не порівнюйте себе з іншими: кожен шлях унікальний, і важливо не порівнювати свій прогрес з прогресом інших. Кожен індивід пройде свою власну дорогу.
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Не піддавайтеся догматизму: є багато різних шкіл думок. Важливо залишатися відкритим до різноманітності і не зачіпати себе догмами, які можуть обмежувати ваше розуміння.
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Не ізолюйтеся від суспільства: не відривайтеся від своєї соціальної та культурної спільноти. Залишайтеся відкритими для взаємодії з різними людьми та ідеями.
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Не забувайте про самопочуття: не забувайте про здоров'я свого фізичного тіла та емоційного благополуччя.
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Не сподівайтеся на миттєві рішення: виконуючи різноманітні езотеричні практики під час молодика, не сподівайтеся на миттєве рішення. Також не очікуйте миттєвого прозріння або трансформації. Будьте терплячими і відданими своєму шляху.
Дотримання цих принципів допоможе вам уникнути пасток і розвиватися на шляху духовного самовдосконалення збалансовано і гармонійно, особливо, під час чарівного періоду молодика.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.
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