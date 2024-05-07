Москву засыпает снегом и ударил мороз (фото, видео)

Очевидцы сняли на фото и видео заснеженные вершины деревьев, крыши домов и автомобили.

В Москве и Подмосковье в ночь на 7 мая выпал снег. Температура воздуха опускалась до -0,4 градуса.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Все московские метеостанции зафиксировали снег в ночь на 7 мая. А температура в российской столице и Подмосковье опускалась до -0,4 градуса, рассказал синоптик центра "Фобос" Евгений Тышковец.

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Утром в Москве пасмурно, и теперь ее заливает дождями.

По прогнозам синоптиков, такая немайская погода будет держаться в Москве и днем 7 мая: в отдельных районах выпадет мокрый снег, а температура воздуха не превысит +6 градусов.

Сообщается, что резкое похолодание и снег с дождем не отразились на транспорте в регионе: электрички московского узла курсируют штатно, в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" проблем с рейсами нет.

Жители Москвы и области сняли на фото и видео, как валил мокрый снег, а также заснеженные верхушки деревьев, крыши домов и автомобили.

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Снегопад в Москве и области 7 мая/Фото: российские телеграм-каналы

Снегопад в Москве и области 7 мая/Фото: российские телеграм-каналы

Снегопад в Москве и области 7 мая/Фото: российские телеграм-каналы

Снегопад в Москве и области 7 мая/Фото: российские телеграм-каналы

Снегопад в Москве и области 7 мая/Фото: российские телеграм-каналы

В Москве в мае выпал снег – видео

Напомним, это уже не первый снег в России в мае. Так, 4 мая некоторые российские регионы накрыл мощный снегопад. Кое-где исчезла электроэнергия, остановилось движение по железной дороге и автодорогам.

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