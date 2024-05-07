Москву засипає снігом і вдарив мороз (фото, відео)

Очевидці зняли на фото і відео засніжені верхівки дерев, дахи будинків та автомобілі.

У Москві та Підмосков'ї в ніч проти 7 травня випав сніг. Температура повітря опускалася до -0,4 градуса.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди і телеграм-канали.

Усі московські метеостанції зафіксували сніг у ніч проти 7 травня. А температура у російській столиці та в Підмосков'ї опускалася до -0,4 градуса, розповів синоптик центру "Фобос" Євген Тишковець.

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Вранці у Москві похмуро, і тепер її заливає дощами.

За прогнозами синоптиків, така нетравнева погода триматиметься у Москві і вдень 7 травня: в окремих районах випаде мокрий сніг, а температура повітря не перевищить +6 градусів.

Повідомляється, що різке похолодання та сніг із дощем не позначилися на транспорті у регіоні: електрички московського вузла курсують штатно, в аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський" проблем із рейсами немає.

Жителі Москви та області зняли на фото і відео, як там валив мокрий сніг, а також засніжені верхівки дерев, дахи будинків та автомобілі.

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Снігопад у Москві та області 7 травня / Фото: російські телеграм-канали

Снігопад у Москві та області 7 травня / Фото: російські телеграм-канали

Снігопад у Москві та області 7 травня / Фото: російські телеграм-канали

Снігопад у Москві та області 7 травня / Фото: російські телеграм-канали

Снігопад у Москві та області 7 травня / Фото: російські телеграм-канали

У Москві у травні випав сніг – відео

Нагадаємо, це вже не перший сніг у Росії в травні. Так, 4 травня деякі російські регіони накрив потужний снігопад. Подекуди зникла електроенергія, зупинився рух залізницею та автошляхами.

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