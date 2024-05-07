"У него IQ, как у Эйнштейна": Камбосос расхвалил Ломаченко перед титульным боем

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о грядущем бое с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Австралиец высоко оценил своего украинского оппонента, назвав его "Альбертом Эйнштейном бокса".

"У него IQ, как у Альберта Эйнштейна бокса. Ломаченко еще многое имеет в запасе. Но я не верю, что в нем все еще сидит этот злой пес. Я сомневаюсь, что он хочет победы так сильно, как я сейчас.

Ни в коем случае нельзя относиться свысока к такому парню, как Ломаченко. Я был бы самым большим идиотом, если бы это сделал. Ломаченко – великий боец, он парень, которого мы очень уважаем. Мы готовимся к лучшей версии Ломаченко. Как только раздастся гонг, уважения уже не будет, придет время выполнять работу", – сказал Камбосос.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На счету 36-летнего уроженца Белгород-Днестровского 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. В послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.

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