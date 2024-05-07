Кабмин продлил действие бронирования от мобилизации еще на месяц

Кабинет Министров продлил еще на месяц срок действия отстрочек от мобилизации, предоставленных по решению Министерства экономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 7 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Установлено, что сроки действия отстрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N76..., не закончившиеся на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц", – написал представитель правительства.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в начале апреля поручил профильным министерствам внести обновленное и "более справедливое" постановление о бронировании.

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