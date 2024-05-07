Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації ще на місяць

Кабінет Міністрів подовжив ще на місяць строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N76..., які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", – написав представник уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку квітня доручив профільним міністерствам внести оновлену і "більш справедливу" постанову про бронювання.

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