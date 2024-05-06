Ломаченко – Камбосос: где и когда смотреть чемпионский бой

Поединок за вакантный пояс IBF в легком весе состоится 12 мая в Австралии.

12 мая экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

Поединок между украинцем и австралийцем состоится в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос

Чемпионский поединок между Ломаченко и Камбососом можно будет посмотреть в эфире британского канала Sky Sports и американского ESPN+. Украинские трансляторы отказались от показа боя.

Ожидается, что главный поединок боксерского шоу между Ломаченко и Камбососом начнется в воскресенье, 12 мая, не раньше 8:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко – Камбосос.

Ломаченко – Камбосос: последние бои и послужной список боксеров

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября прошлого года Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO. Следовательно, Ломаченко и Камбосос получили возможность сразиться за вакантный титул IBF.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 36-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

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