Ломаченко – Камбосос: де та коли дивитися чемпіонський бій

Поєдинок за вакантний пояс IBF у легкій вазі відбудеться 12 травня в Австралії.

12 травня ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом.

Поєдинок між українцем і австралійцем відбудеться в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Чемпіонський поєдинок між Ломаченком і Камбососом можна буде подивитися в ефірі британського каналу Sky Sports та американського ESPN+. Українські транслятори відмовилися від показу бою.

Очікується, що головний поєдинок боксерського шоу між Ломаченком та Камбососом розпочнеться в неділю, 12 травня, не раніше 8:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Ломаченко – Камбосос.

Ломаченко – Камбосос: останні бої та послужний список боксерів

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO. Відтак Ломаченко і Камбосос отримали можливість битися за вакантний титул IBF.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 36-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

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