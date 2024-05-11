Ломаченко – Камбосос: онлайн-відеотрансляція чемпіонського бою

Дивіться у прямому ефірі поєдинок вакантний титул IBF у легкій вазі.

У неділю, 12 травня, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Поєдинок між українцем та австралійцем відбудеться в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул Міжнародної федерації боксу (IBF) у легкій вазі.

В Україні бій Ломаченко – Камбосос безкоштовно можна подивитися на сторінках Top Rank у YouTube та Facebook. На нашому сайті також доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Орієнтовний час початку бою – 6:00 ранку за київським часом.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. На рахунку 36-річного українця 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. У послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

Відеотрансляція бою Ломаченко – Камбосос

Раніше повідомлялося, що Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри.

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