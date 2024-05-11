Ломаченко – Камбосос: онлайн-видеотрансляция чемпионского боя

В воскресенье, 12 мая, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Поединок между украинцем и австралийцем состоится в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

В Украине бой Ломаченко – Камбосос бесплатно можно посмотреть на страницах Top Rank в YouTube и Facebook. На нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ориентировочное время начала боя – 6:00 утра по киевскому времени.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На счету 36-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. В послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

Видеотрансляция боя Ломаченко – Камбосос

Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.

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