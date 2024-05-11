Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляция титульного боя

Текстовый репортаж поединка между украинцем и австралийцем за вакантный титул IBF в легком весе.

В воскресенье, 12 мая, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Поединок между украинцем и австралийцем состоится в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Ориентировочное время начала боя – 6:00 утра по киевскому времени.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.

Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 36-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка между украинцем и австралийцем. На нашем сайте также доступна онлайн-видеотрансляция боя Ломаченко – Камбосос.