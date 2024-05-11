Ломаченко – Камбосос: онлайн-трансляція титульного бою

Текстовий репортаж поєдинку між українцем та австралійцем за вакантний титул IBF у легкій вазі.

У неділю, 12 травня, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Поєдинок між українцем та австралійцем відбудеться в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул Міжнародної федерації боксу (IBF) у легкій вазі.

Орієнтовний час початку бою – 6:00 ранку за київським часом.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 36-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція чемпіонського поєдинку між українцем та австралійцем. На нашому сайті також доступна онлайн-відеотрансляція бою Ломаченко – Камбосос.