Россия планирует диверсии в Европе: в ГУР назвали цель Кремля

Информация издания Financial Times о подготовке Российской Федерации диверсий в Европе – "не новость". Украина также отслеживает этот вопрос.

Об этом в эфире "Свобода Ранок" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Я не думаю, что целесообразно комментировать отдельные сообщения медиа, но то, что можно утверждать: российские спецслужбы продолжают строить собственную сеть, продолжают активную деятельность за границей, они ее не прекращали", — подчеркнул он.

По словам представителя разведки, целью этой деятельности является дестабилизация ситуации в евроатлантическом сообществе, в отдельных странах, влияние на правительства этих государств, дискредитация Украины и ослабление проукраинской коалиции и "в целом ослабление всего свободного демократического мира".

Материал Financial Times

Европейская разведка предупредила свои правительства о том, что Россия планирует диверсионные действия по всему континенту. Отмечается, что Москва начала активнее готовить тайные взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на территории ЕС, которые предстоят непосредственно и с помощью приспешников.

"Мы оцениваем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно растет", — заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Гальденванг.

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