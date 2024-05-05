Россия планирует диверсионные действия на всем континенте — FT

Россия теперь беспрепятственно совершает операции на европейской территории "с высоким потенциалом ущерба".

Европейская разведка предупредила свои правительства о том, что РФ планирует диверсионные действия по всему континенту.

Об этом пишет Financial Times.

По информации спецслужб, Россия уже начала активнее готовить тайные взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на территории ЕС, которые предстоят непосредственно и с помощью приспешников.

"Мы оцениваем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает", — заявил глава Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Гальденванг.

В ходе конференции по вопросам безопасности, состоявшейся в апреле 2024-го, он предупредил, что Россия теперь беспрепятственно осуществляет операции на европейской территории "с высоким потенциалом ущерба".

Диверсии в Британии, Германии, Чехии, Швеции, Эстонии: что известно об угрозе

Гальденванг сделал заявление всего через несколько дней после того, как двоих немецко-российских граждан арестовали в Германии, а именно Байройте (Бавария). Они подозреваются в сговоре с целью нападения на военные и логистические объекты в стране.

В конце апреля в Британии двоим мужчинам предъявлены обвинения в совершении пожара на складе с грузами помощи для Украины. Прокуратура страны обвиняет его в работе на российское правительство.

В Швеции службы безопасности тем временем расследуют ряд недавних схождений поездов с рельсов, которые, по их мнению, могут являться актами саботажа.

Также Россия пыталась уничтожить системы оповещения по чешской железной дороге, о чем пишет FT со ссылкой на сообщение министра транспорта страны.

В Эстонии в феврале 2024 года сотрудники российской разведки совершили нападение на автомобиль министра внутренних дел и журналистов, сообщила Служба внутренней безопасности страны.

Министерство обороны Франции в этом году также предупредило о возможных диверсионных атаках со стороны России на военные объекты.

"Очевидный вывод состоит в том, что произошло подлинное усиление российской активности, – говорит старший консультант аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.

Он пока не может сказать, является ли это отражением факта, что РФ бросает на это больше ресурсов; действует более неосторожно и диверсантов рвут.

"Возможно, западная контрразведка стала лучшей в выявлении и прекращении (диверсий – Ред.)".

"Что бы это ни было — многое происходит", — сказал Кейр Джайлз.

Один из источников в европейском правительстве сказал изданию, что через службы безопасности НАТО распространяется информация о координируемых и становящихся более масштабными "явных и убедительных преступных действиях России". Поэтому пора "повысить осведомленность и сосредоточиться" на угрозе российских насильственных действий на европейской земле, добавил он.

Тем временем в Украине задержан российский агент ГРУ, который охотился на украинскую ПВО. Оккупанты через него пытались обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны столицы.

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