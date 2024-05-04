Динамо – Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В воскресенье, 5 мая, "Динамо" сыграет против "Колоса" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:30.

За четыре тура до завершения чемпионата "бело-синие" с 60 очками занимают второе место в УПЛ, на четыре балла отставая от лидера "Шахтера". Ковалевцы с 29 пунктами находятся на девятой позиции.

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Колос" доступна на Youtube-канале FootballHub.

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