Динамо – Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У неділю, 5 травня, "Динамо" зіграє проти "Колоса" в матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.

За чотири тури до завершення чемпіонату "біло-сині" з 60 очками посідають друге місце в УПЛ, на чотири бала відстаючи від лідера "Шахтаря". Ковалівці з 29 пунктами перебувають на дев'ятій позиції.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Колос" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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