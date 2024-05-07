Путин готов к миниоперации против НАТО: в Польше сделали заявление

Кремлевский "фюрер" Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Впрочем, его останавливает позиция западных стран.

Такое мнение в интервью Dziennik Gazeta Prawna высказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик.

По его словам, у диктатора Российской Федерации уже есть возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то миниоперации против одной из стран Балтии. Например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов", — высказался Строжик.

Руководитель разведки Польши считает, что у российского президента есть свои намерения. Впрочем, все, что его останавливает, — это позиция Запада.

"То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще больше", – считает Ярослав Строжик.

Как сообщалось, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Кремль может захватить страны Балтии за семь дней. А время реакции НАТО на применение мер по пятой статье о коллективной обороне Североатлантического союза составляет 10 дней.

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