Путін готовий до мініоперації проти НАТО: у Польщі зробили заяву

Кремлівський "фюрер" Володимир Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Втім, його зупиняє позиція західних країн.

Таку думку в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna висловив керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик.

З його слів, диктатор Російської Федерації вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії. Наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви. Або – висадитися на одному зі шведських островів", - висловився Строжик.

Керівник розвідки Польщі вважає, що російський президент має свої наміри. Втім, наразі все, що його зупиняє, - це позиція Заходу.

"Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою", – вважає Ярослав Строжик.

Як повідомлялося, заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Кремль може захопити країни Балтії за сім днів. А час реакції НАТО на застосування заходів за п’ятою статтею про колективну оборону Альянсу складає 10 днів.

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