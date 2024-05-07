Китай підозрюють у масовій кібератаці на базу даних Збройних сил Британії

У Китаї спростовують свою причетність до атаки.

Міністерство оборони Великої Британії зазнало кібератаки на сторонню систему нарахування заробітної плати, включно з інформацією про десятки тисяч військових британських збройних сил і ветеранів.

Про це повідомляє Sky News.

"Уряд не називає країну, яка взяла участь, але Sky News розуміє, що це Китай", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство працювало протягом останніх трьох днів, щоб зрозуміти масштаби нещодавно виявленого злому.

Водночас у МЗС Китаю спростовують заяви про те, що за атакою стоїть Пекін.

"Китай рішуче виступає проти всіх форм кібератак і бореться з ними. Китай також відкидає використання цього в політичних цілях для дискредитації інших країн", - заявили там.

Урядовий міністр Британії Мел Страйд сказав, що Міністерство оборони "діяло дуже швидко", щоб перевести базу даних в автономний режим.

Раніше ми писали, що за інформацією ФБР, китайські хакери готуються паралізувати роботу критичної інфраструктури у США, щоб посіяти паніку.

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