Російські ядерні навчання по знищенню світу: експерт назвав мету Путіна

Доручення Путіна провести в Росії навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї – це спроба підвищити ставки напередодні запланованого саміту миру. На такий крок Путін пішов, щоб досягти певних позитивних для себе результатів.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Коли йдеться про нестратегічну ядерну зброю, то це означає, що йдеться про тактичну ядерну зброю. Її носіями можуть бути ракетний комплекс типу "Іскандер", навіть деякі види артилерійських боєприпасів, деякі типи ракет, які ворог застосовує по наших територіях. Наприклад Х-101. Вони можуть бути носіями тактичних ядерних зарядів", - пояснює Владислав Селезньов.

Та додає: "Чи зважиться Путін використати цей кейс? Звісно, що може, якщо світ не надішле йому чіткого сигналу про те, що такі його дії – катастрофа для нього і всієї Російської Федерації. Ризики є, але ми маємо розуміти, що на кожний такий виклик має бути ефективна реакція світової спільноти. Якщо її не буде, ми всі матимемо чималий клопіт".

Нагадаємо, 6 травня 2024 року міністерство оборони країни-агресорки оголосило, що Генштаб РФ за дорученням Путіна найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".

Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російські навчання з нестратегічною ядерною зброєю "пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська до України".

Американський генерал Бен Годжес оцінив ядерні погрози Кремля. У РНБО свожю чергою пояснили намір Путіна "провести навчання з тактичної ядерної зброї".

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