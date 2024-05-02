Американський генерал оцінив ядерні погрози Кремля

Агресорка Росія розуміє, що їхня ядерна зброя найефективніше, коли вони її не застосовують. Усі погрози Москви - це лише погрози.

Про це колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

З його слів, усі ядерні заяви, що лунають з Кремля, не мають реальної загрози. Втім, наголошує він, не можна сказати, що шанси для цього дорівнюють 0.

"Я думаю, що все більше і більше людей усвідомлюють, що загрози Росії з приводу використання ядерної зброї - це тільки загрози. Я не хочу сказати, що це нульові шанси, тому що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, і їх явно не турбує, скільки людей вони вбивають навіть своїх, але я не бачу для них переваги в тому, щоб використовувати ядерну зброю. І особливо якщо Росія сама не піддається прямому нападу з боку НАТО", - пояснив він.

Росіяни усвідомлюють, що їхня ядерна зброя найефективніша. Втім, тоді, коли вони насправді не використовують її, а лише погрожують використанням, додав Годжес. Адже в РФ бачать, як США, Німеччина, а також деякі інші вагаються.

"Ми самі себе стримуємо, тому що ми стурбовані цією ескалацією. Здається, що ми нарешті починаємо це проходити. Ключовим буде, коли США та Німеччина обидва нарешті скажуть, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, що в наших інтересах, щоб Україна перемогла Росію. Коли ви маєте чітко визначений стратегічний результат - тоді ви можете мати набагато кращі, ефективніші політичні рішення", - додав американський генерал.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову заявив про готовність до ядерної війни. Мовляв, "російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу".

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