В Пентагоне прокомментировали российские ядерные учения

В Минобороны США пока не видят угроз применения ядерного оружия.

В Соединенных Штатах провожают внимательно следить за ситуацией после заявлений РФ об обучении по использованию ядерного оружия.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Мы продолжим следить за происходящим в регионе", — сказала представитель Минобороны США.

Сингх назвала ядерные угрозы, звучащие из России "глубоко безответственным" поведением.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГУР прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь принялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия.

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