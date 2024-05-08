Захватчики атакуют Украину беспилотниками с разных направлений

Российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками по разным направлениям.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что БпЛА в Днепропетровской области, курсом на север в направлении Харьковщины, еще несколько беспилотников из Днепропетровщины направляются на северо-запад и запад в направлении Полтавской области.

Позже военные сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА двигаются из Курской области через Сумщину, курсом на юг. Также БПЛА на западе Харьковщины в направлении Полтавской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли Угроиды на Сумщине, в результате чего ранены, среди них — дети.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне в течение суток атаковали Никопольщину беспилотниками 5 раз.

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