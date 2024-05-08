Загарбники атакують Україну безпілотниками з різних напрямків

Російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що БпЛА у Дніпропетровській області, курсом на північ у напрямку Харківщини, ще кілька безпілотників з Дніпропетровщини прямують на північний-захід та захід, у напрямку Полтавської області.

Пізніше військові повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь. Також БпЛА на заході Харківщини у напрямку Полтавської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Угроїди на Сумщині, в результаті чого є поранені, серед них — діти.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни протягом доби атакували Нікопольщину безпілотниками 5 разів.

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