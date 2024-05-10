Нетаньяху заявил, что Израиль будет "в одиночку" противостоять ХАМАСу

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "останется один" в войне против группировки ХАМАС, если это будет необходимо.

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Такое заявление он сделал после слов президента США Джо Байдена, что Вашингтон больше не будет предоставлять Израильское оружие для полномасштабного наступления на Рафах, информирует Financial Times.

"Если мы должны стоять в одиночестве, мы будем стоять в одиночестве. Если будет нужно, мы будем бороться ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем ногти и с таким же величием духа, с Божьей помощью, вместе мы победим", — говорится в его заявлении.

Кроме того, Нетаньяху напомнил об основании Израиля, заявив, что тогда страна не имела оружия.

"В войне за независимость 76 лет назад нас было мало против многих. У нас не было оружия, на Израиль было наложено эмбарго на поставку оружия, но благодаря величию духа, храбрости и единства между нами — мы победили... Сегодня мы гораздо сильнее", – заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден сделал жесткое заявление по Израилю на фоне операции в городе Рафах.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США надеются, что Израиль и ХАМАС согласуют прекращение огня.

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