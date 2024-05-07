Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Газы

Жителей города призвали покинуть его во время проведения операции против ХАМАС.

В понедельник Израиль начал наносить удары по объектам боевиков группировки ХАМАС на территории города Рафах, на юге Газы.

Также читайте Израиль готовит эвакуацию жителей Рафаха в преддверии возможной военной операции на юге Газа

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

В Израиле призвали жителей восточной части Рафаха проехать в гуманитарную зону, где они смогут получить укрытие и гуманитарную помощь.

"Сегодня вечером мы призываем тех, кто находится в конкретных районах, о которых мы сообщили и известили всеми средствами – радио, СМИ, Интернет и листовки – в восточном Рафахе, двигаться в сторону расширенной гуманитарной зоны в Аль-Мавасе и Хан-Юнисе", – заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Он отметил, что беженцам будет предоставлена вода, еда, медицинское оборудование и крыша.

В свою очередь член военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что военная операция в городе проводится в рамках попыток освободить заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Израиля сообщил, когда закончится война против ХАМАСа.

Кроме того, мы ранее информировали, что США приостановили поставки боеприпасов Израилю.

Читайте также: