Часть стран ЕС пришлет представителей на "инаугурацию" Путина — Reuters

Об участии Великобритании пока ничего не известно.
Часть страны Европейского союза планирует отправить своих представителей на так называемую " инаугурацию " российского диктатора Путина.
Об этом информирует Reuters.
В сообщении указывается, что 29 стран Евросоюза будут бойкотировать "инаугурацию". Однако 7 стран отправят своих представителей, в том числе и Франция.
Ранее Кремль разослал приглашение главам всех иностранных дипломатических миссий в Москве, однако 20 стран Евросоюза отказались от участия в мероприятии.
Также против присутствия стран Евросоюза ранее высказался высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что не будут участвовать в "инаугурации".
Также категорически отказались участвовать в мероприятии страны Балтии, у которых пока нет своих представителей в Москве.
"Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося с российской агрессией", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсберг. .
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в "инаугурации" Путина.
Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях людей хотят заставить смотреть "инаугурацию" Путина.
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