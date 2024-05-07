Часть стран ЕС пришлет представителей на "инаугурацию" Путина — Reuters

Об участии Великобритании пока ничего не известно.

Часть страны Европейского союза планирует отправить своих представителей на так называемую " инаугурацию " российского диктатора Путина.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что 29 стран Евросоюза будут бойкотировать "инаугурацию". Однако 7 стран отправят своих представителей, в том числе и Франция.

Ранее Кремль разослал приглашение главам всех иностранных дипломатических миссий в Москве, однако 20 стран Евросоюза отказались от участия в мероприятии.

Также против присутствия стран Евросоюза ранее высказался высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что не будут участвовать в "инаугурации".

Также категорически отказались участвовать в мероприятии страны Балтии, у которых пока нет своих представителей в Москве.

"Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося с российской агрессией", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсберг. .

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в "инаугурации" Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях людей хотят заставить смотреть "инаугурацию" Путина.

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