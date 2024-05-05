Россия готовит диверсии по всей Европе: к чему прибегает Кремль – FT

Россия активно готовится к проведению диверсий, в частности, взрывов и поджогов на территории Европы. При этом ее не смущают возможные жертвы среди гражданских.

Об этом пишет FT.

Акты саболтажа уже проходят.

Разведки стран Европы отмечают, что таких случаев может увеличиться.

"В Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты", — говорится в сообщении.

По его словам, это вписывается в цель России максимально давить "по всем направлениям".

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"Путин "осмелел", добавил он, и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки", — пишет издание.

"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно выросли ", – публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.

Добавим, в немецкой Баварии задержали двух российских шпионов, которые следили за полигоном, где учат бойцов ВСУ, и планировали диверсии на путях перевозки грузов военного назначения.

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