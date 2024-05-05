Росія готує диверсії по всій Європі: до чого вдається Кремль – FT

РФ намагається тиснути на "всіх напрямках".

Росія активно готується до проведення диверсій, зокрема, вибухів та підпалів на території Європи. При цьому, її не бентежать можливі жертви серед цивільних.

Про це пише FT.

Акти саболтажу уже відбувається.

Розвідки країн Європи наголошують, що таких випадків може побільшати.

"У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти", - мовиться у повідомленні.

За його словами, це вписується в мету Росії максимально тиснути "на всіх напрямках".

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"Путін "осмілів", додав він, і намагатиметься просувати свої позиції в Європі на декількох фронтах: через дезінформацію, саботаж, хакерські атаки", - пише видання.

"Ми вважаємо, що ризики диверсій, підтримуваних іншими державами, значно зросли", – публічно визнав у квітні керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Додамо, у німецькій Баварії затримали двох російських шпигунів, які стежили за полігоном, де навчають бійців ЗСУ, та планували диверсії на шляхах перевезення вантажів військового призначення.

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